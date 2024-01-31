"اتفرج ببلاش من البيت"..مشاهدة مباراة سوريا وإيران في دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر يلا شوت الجديد مباراة سوريا وإيران اليوم في بطولة كأس آسيا قطر 2023

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يدخل منتخب سوريا بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لنسور قاسيون، وجهازه الفني المصري عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمود فايز المدرب المساعد اختبارًا صعبًا، عندما يواجه منافسة منتخب إيران مساءً اليوم الأربعاء في دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا قطر 2024.

ويحتضن ملعب استاد عبد الله بن خليفة في قطر مواجهة منتخب سوريا ضد منتخب إيران، ويلتقي الفائز من مباراة سوريا وإيران مع نظيره منتخب اليابان الذي حقق الفوز على منتخب البحرين اليوم بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف.



بث مباشر يلا شوت الجديد مباراة سوريا وإيران اليوم في بطولة كأس آسيا قطر 2023 | إضغط هنــــا

موعد مباراة سوريا وإيران في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023

يتم بث مباراة سوريا وإيران في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023 مساءً اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة بالتوقيت المحلي لمدينة مصر، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت السعودية ودمشق، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

كيف تأهل منتخب سوريا إلى دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023؟

تعد هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخب سوريا إلى دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023، وتأهل منتخب سوريا إلى دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023 بعد حلوله ثالثًا في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، بعد تعادل مع منتخب أوزبكستان وخسارة من المنتخب الأسترالي وفوز على منتخب الهند بهدف دون مقابل، وسجل منتخب سوريا هدفًا وحيدًا فقط وتلقت شباكه هدفًا وحيدًا أيضًا.



كيف تأهل منتخب إيران إلى دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023؟

تأهل منتخب إيران إلى دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023 باعتباره متصدرًا لمجموعته الثالثة بالعلامة الكاملة 9 نقاط وذلك بعد ثلاثة انتصارات، وسجل المنتخب الإيراني في دور المجموعات سبعة أهداف، فيما استقبلت شباكه هدفين، حيث خرج بشباك نظيفة من لقاء "هونغ كونغ" فقط.

بث مباشر يلا شوت الجديد مباراة سوريا وإيران اليوم في بطولة كأس آسيا قطر 2023 | إضغط هنــــا

ما هو تشكيل منتخب سوريا المتوقع أمام إيران في دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023؟



حراسة المرمى: أحمد مدنية

خط الدفاع: مؤيد العجان - ثائر كروما - أيهم أوسو - عبد الرحمن ويس

خط الوسط: عمار رمضان - إيزاكيل العم - خليل إلياس - محمود الأسود

خط الهجوم: بابلو الصباغ - إبراهيم هيسار

ما هو تشكيل إيران المتوقع أمام سوريا في دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023؟



حراسة المرمى: علي رضا بايفراند.

خط الوسط: سعيد عزة الله - علي رضا جاهانباخش - محمد محبي - وسمان قدوس.

خط الدفاع: صادق محرمي - حسين كنعاني - ميلاد محمدي - وماجد حسيني.



خط الهجوم: سيردار أزمون - ومهدي طارمي



إحصائيات سوريا وإيران قبل لقاء اليوم في كأس آسيا

سوريا تسعى لتحقيق رقم غائب منذ 36 عاما بأمم آسيا الليلة أمام إيران.

-هذه هي المواجهة الثانية بين منتخبي إيران وسوريا في كأس الأمم الآسيوية،المواجهة الأولى كانت في دور المجموعتين بنسخة المسابقة عام 1980 وتعادلا دون أهداف.

- منتخب إيران يتأهل للمرة الـ8 على التوالي إلى الأدوار الإقصائية في البطولة.

- منتخب إيران نال الهزيمة في أول دور من هذه الأدوار في 3 من آخر 4 نسخ.

-هذه هي المرة الأولى التي يخوض خلالها منتخب سوريا مباراة في الأدوار الإقصائية بكأس آسيا بعد 7 مشاركاتٍ بالبطولة

- سوريا تتطلع لتحقيق فوزين متتاليين بالبطولة للمرة الأولى منذ نسخة المسابقة عام 1988دور الـ16.