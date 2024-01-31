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أحمد جودة - القاهرة - مباراة سوريا وإيران اليوم في بطولة كأس آسيا قطر 2023

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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأربعاء الموافق 31 من شهر يناير الجاري، تجاه مباراة منتخب سوريا وإيران في دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023، ويحتضن اللقاء استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في قطر.

مشاهدة Syria..اتفرج ببلاش بث مباشر حصري لمباراة سوريا وإيران في دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا | إضغط هنــــا



موعد مباراة سوريا وإيران في دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023

يتم بث مباراة سوريا وإيران في دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023 مساءً اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة بالتوقيت المحلي لمدينة مصر، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت السعودية ودمشق، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



حكم مباراة سوريا وإيران في دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023

عين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حكم الساحة الدولي الكوري الجنوبي "جونغ هيوك كيم" لإدارة مباراة سوريا وإيران في دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023

مشاهدة Syria..اتفرج ببلاش بث مباشر حصري لمباراة سوريا وإيران في دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا | إضغط هنــــا



ما هو تشكيل منتخب سوريا المتوقع أمام إيران في دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023؟



حراسة المرمى: أحمد مدنية

خط الدفاع: مؤيد العجان - ثائر كروما - أيهم أوسو - عبد الرحمن ويس

خط الوسط: عمار رمضان - إيزاكيل العم - خليل إلياس - محمود الأسود

خط الهجوم: بابلو الصباغ - إبراهيم هيسار

ما هو تشكيل إيران المتوقع أمام سوريا في دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023؟



حراسة المرمى: علي رضا بايفراند.

خط الوسط: سعيد عزة الله - علي رضا جاهانباخش - محمد محبي - وسمان قدوس.

خط الدفاع: صادق محرمي - حسين كنعاني - ميلاد محمدي - وماجد حسيني.



خط الهجوم: سيردار أزمون - ومهدي طارمي



مشاهدة Syria..اتفرج ببلاش بث مباشر حصري لمباراة سوريا وإيران في دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا | إضغط هنــــا



كيف تأهل منتخب سوريا إلى دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023؟

تعد هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخب سوريا إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023، وتأهل منتخب سوريا إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023 بعد حلوله ثالثًا في المجموعة الثانية بعد تعادل مع منتخب أوزبكستان وخسارة من المنتخب الأسترالي وفوز على منتخب الهند بهدف دون مقابل، وسجل منتخب سوريا هدفًا وحيدًا فقط وتلقت شباكه هدفًا وحيدًا أيضًا.

واحتل منتخب سوريا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، خلف أستراليا المتصدرة بـ7 نقاط وأوزبكستان صاحبة المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

كيف تأهل منتخب إيران إلى دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023؟

تأهل منتخب إيران إلى دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023 باعتباره متصدرًا لمجموعته الثالثة بالعلامة الكاملة 9 نقاط وذلك بعد ثلاثة انتصارات، وسجل المنتخب الإيراني في دور المجموعات سبعة أهداف، فيما استقبلت شباكه هدفين، حيث خرج بشباك نظيفة من لقاء "هونغ كونغ" فقط.



ما هي القنوات الناقلة لمباراة سوريا وإيران في دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023؟

هناك أكثر من قناة عربية تمتلك حقوق بث جميع مباريات كأس آسيا 2023، وفيما يلي نستعرض لكم في السطور التالية القنولت الناقلة لمباراة سوريا وإيران في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023.