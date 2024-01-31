نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اتحاد الكرة يصدر بيانًا رسميًا بعد خروج منتخب مصر من كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا بعد إخفاق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في استكمال مشوار بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد أن ودع منافسات الكان من الدور ثمن النهائي بالخروج على يد الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح.

بيان اتحاد الكرة بشأن توديع منتخب مصر نهائيات كأس أمم إفريقيا

وقال اتحاد الكرة في بيانه الرسمي: “يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بالاعتذار إلى الجماهير المصرية العظيمة، علي ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة بدولة كوت ديفوار وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية وأهداف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي قام بالدور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة”.

وأضاف: “كما يتقدم المجلس بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ممثلا عن الدولة والقيادة السياسية المصرية لدعم مسيرة المنتخبات الوطنية من خلال التشاور والاتفاق في الرؤى لوضع خطة للنهوض بالمنتخبات الوطنية منذ قدوم المجلس الحالي”.

واختتم البيان: “وإذ يؤكد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم علي أنه جزء من نسيج الشعب المصري ويشعرون بما تشعر به الجماهير المصرية، فإن المجلس بصدد عقد اجتماع يوم الأحد الموافق 4 / 2 / 2024 لدراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية وتقرير رئيس البعثة والمشرف على المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبة ولن يدخر الاتحاد أي جهد أو فكر لاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسب لمصلحة المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة”.