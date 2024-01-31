أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام خيتافي في لقاء مؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين - كيبا - فران

الدفاع: كارفخال - ناتشو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - روديجير - فيرلاند ميندي

الوسط: بيلينجهام - كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس - أردا جولر.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - خوسيلو - براهيم دياز.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي

تم تحديد موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي المؤجلة من الجولة 20 في مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024 يوم الخميس، الموافق 1 فبراير/شباط. ستقام المباراة على أرض ملعب كولسيوم الفونسو بيريز.

موعد انطلاق المباراة سيكون في الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي

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