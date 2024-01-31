نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين صندوق الزمالك في تصريحات مثيرة لـ"دوت الخليج الرياضي" عن مفاوضات ضم رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت أنباء خلال الساعات القليلة القادمة عن دخول مسؤولي الزمالك في مفاوضات مع إدارة بيراميدز للحصول على خدمات رمضان صبحي جناح السماوي.

تصريحات حسام المندوه

وتواصل موقع "دوت الخليج الرياضي" مع حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك؛ لمعرفة حقيقة دخول مسؤولي القلعة البيضاء في مفاوضات لضم رمضان صبحي لاعب بيراميدز.

وعلق حسام المندوه عن إمكانية التعاقد مع رمضان صبحي: "كدا حلو أوي.. الصفقات التي تعاقدنا معها كانت مفاجئة لجمهور الزمالك".

وتابع المندوه: "من الوارد أن نضم رمضان صبحي ولكن ليس في الانتقالات الحالية. كل الأمور واردة ونعمل بشكل جيد لتدعيم صفوف الفريق وعودته من جديد".

واسترسل حسام المندوه: "جمهور الزمالك سيعلم كافة الأمور التي تمت للتعاقد مع الصفقات الحالية. بذلنا مجهود خرافي وكل شيء كان مُخطط له ومدروس".

وأتم أمين الصندوق بنادي الزمالك تصريحاته بالقول: "بالتأكيد سيكون هناك مؤتمر صحفي لتقديم الصفقات الجديدة والمدرب الجديد والكشف كافة التفاصيل، وخلال يومين سنعلن عن موعد المؤتمر".

وفي سياق آخر أنهى مسؤولو الزمالك بشكل رسمي إجراءات التعاقد مع عبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر لاعبا بيراميدز وقيدهمها بقائمة الفريق الأبيض.