نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إنهاء صفقات الزمالك.. مرتضى منصور يُثير الجدل بتصريحات غامضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتصريحات غامضة مزامنةً مع إنهاء صفقات الزمالك الجديدة في الميركاتو الشتوي.

تصريحات مرتضى منصور

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله والشكر لله السبت القادم إن شاء الله سأعلن على صفحتي الشخصية بالصوت والصورة خبر سيسعد أسرتي و أصدقائي وكل محبيني أصحاب القلوب الطاهرة والنفوس الصافية اللذين بفضل الله نزعوا من قلوبهم الحقد والغل".

وأكمل مرتضى منصور: "في ذات الوقت سينزل هذا الخبر كالصاعقة علي القلة الضئيلة الحاقدة الكارهة لي ولكل شخص ناجح بل الكارهة لكل الخير ولكل الناس حتي لو كانوا لا يعرفونهم أصحاب هواية الشماتة واختلاق الأكاذيب و ترويجها أيضا للتشهير بي وبكل البني آدمين حتي اللذين لا يعرفونهم ولا توجد بينهم أي علاقة".

واسترسل رئيس الزمالك السابق: "هؤلاء فئة لاعلاقة لها بالبشر ينتهزون أي فرصة لإخراج ما بداخلهم من أمراض نفسية فبمجرد أن يقرؤا منشور أو يشاهدون فيديو علي شبكات التواصل الإجتماعي إلا ويستهزأون أو يشتمون لا شئ يعجبهم إلا أنفسهم".

وأتم مرتضى منصور تصريحاته بالقول: "إنه مرض لا شفاء منه ابتلاهم الله به فقلوبهم منزوع منها حب الخير لكل البشر بصفة عامة ولي شخصياً بصفة خاصة. انتظروني السبت إن شاء الله".