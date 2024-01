نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة "Syria VS Iran"..جارية الآن (0-0) مباشر الحين مباراة سوريا وإيران في كأس آسيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة "Syria VS Iran"..جارية الآن (0-0) مباشر الحين مباراة سوريا وإيران في كأس آسيا 2023..منافسة آسيوية هامة تنطلق بعد قليل بين منتخبي Syria VS Iran In Asian Cup، مشاهدة مباراة سوريا وإيران في دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا،حالة من الترقب والقلق تسيطر على جماهير منتخب سوريا وإيران اليوم الاربعاء الموافق 31 من شهر يناير الجاري، حيث يواجه منتخب سوريا نظيره منتخب إيران في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم آسيا 2023 المقامة في قطر.



يقام لقاء سوريا وإيران في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم على ملعب عبدالله بن خليفة في دولة قطر، وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية من خلال "دوت الخليج الرياضي" كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة سوريا وإيران في دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا المقامة في قطر.

موعد مباراة سوريا وإيران في دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023

يتم بث مباراة سوريا وإيران في دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023 مساءً اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة بالتوقيت المحلي لمدينة مصر، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت السعودية ودمشق، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



ما هو تشكيل منتخب سوريا المتوقع أمام إيران في بطولة كأس آسيا 2023؟

حراسة المرمى: أحمد مدنية

خط الدفاع: مؤيد العجان - ثائر كروما - أيهم أوسو - عبد الرحمن ويس

خط الوسط: عمار رمضان - إيزاكيل العم - خليل إلياس - محمود الأسود

خط الهجوم: بابلو الصباغ - إبراهيم هيسار

ما هو تشكيل إيران المتوقع أمام سوريا في بطولة كأس آسيا 2023؟

حراسة المرمى: علي رضا بايفراند.

خط الوسط: سعيد عزة الله - علي رضا جاهانباخش - محمد محبي - وسمان قدوس.

خط الدفاع: صادق محرمي - حسين كنعاني - ميلاد محمدي - وماجد حسيني.

خط الهجوم: سيردار أزمون - ومهدي طارمي

المعلقين على مباراة سوريا وإيران في كأس آسيا 2023

beIN Sports Asian المعلق حسن العيدروس

SSC SPORTS 1 المعلق عبدالله الحربي

قناة الكأس اكسترا المعلق خالد الحدي

قناة أبو ظبي الرياضية المعلق بلال علام

القناة الرابعة المعاق سالم السامري

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة سوريا وإيران في كأس آسيا 2023؟

يبحث كثيرًا من المتابعين عن هو تردد القنوات الناقلة لمباراة سوريا وإيران في كأس آسيا 2023 اليوم في دور الـ 16 من البطولة، لذلك نستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية تردد القنوات من أجل مشاهدة اللقاء.

تردد beIN Sports HD 1 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2 التردد: 11547

قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.



تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12380.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.



تاريخ مواجهات منتخب سوريا وإيران في كأس آسيا

تقابل منتخب سوريا مع منتخب إيران قبل لقاء اليوم في دور الـ 16 من البطولة في 29 مباراة، حقق منتخب إيران الفوز في 17 مباراة، بينما فاز منتخب سوريا في مباراة واحدة فقط، وتعادل منتخب سوريا وإيران في 11 مباراة.

أحرز لاعبي منتخب إيران 50 هدفًا في شباك منتخب سوريا، بينما أحرز لاعبي منتخب سوريا 15 هدفًا فقط في شباك منتخب إيران.