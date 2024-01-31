نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات قوية من أنشيلوتي قبل مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على مواجهة خيتافي المقرر لها مساء غدا الخميس في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء:" مباراة خيتافي حاسمة وصعبة للغاية وستتطلب منا الكثير الفريق في حالة جيدة وأتمنى أن نلعب مباراة جيدة مع الأخذ بالاعتبار الصعوبات، إنه فريق قوي، يلعب كرة قدم جيدة، ستكون المواجهة صعبة وحاسمة للدوري والموسم".

واضاف:" علينا أن نسجل أولًا في كل مباراة لقد لعبنا مباريات تقدمنا فيها وفي مباريات أخرى كان علينا الانتفاضة. إذا انتفضنا فذلك لأن لدينا موارد في الفريق ولأن البدلاء يساهمون في المباريات".

وتابع'" خيتافيفريق منظم ويلعب بشكل جيد مع لاعبين متميزين مثل مايورال، الذي سجل 14 هدفًا، إنه فريق مباشر للغاية وهو قوي جدًا ومنظم في الدفاع يعجبني وأهنئ صديقي بوردالاس لأنه يقوم بعمل رائع".

وواصل: "بوردالاس جاء إلى هنا عندما لم يكن يدرب بعد وأمضينا وقتًا طيبًا معًا لدينا الفكرة نفسها عن كرة القدم وقد تحدثنا عن ذلك لديّ العديد من الأصدقاء في صفوف المدربين وهو يحظى بمكانة خاصة لديّ".

وسئل أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عن رائيه في الخمس تبديلات قال: "قد تغيرت القاعدة في السابق كان هناك ثلاثة تبديلات والآن خمسة وهذا مهم عند إدارة المباريات، أعتقد أنه خلال المباراة يمكن تغيير الديناميكية لأن خمسة تغييرات كثيرة جميع الفرق لديها مواردها وتغير بشكل كبير هوية الفريق"



وعن موقف مودريتش من تجديد عقده قال المدرب الإيطالي: "لوكا هو أسطورة كرة القدم وريال مدريد عليه أن يتخذ قراراته للموسم المقبل لقد طرحت أفكاري في المباراة الأخيرة لم يقم مودريتش بالإحماء للمباراة لأن لاعبًا شابًا، مثل أردا، يمكنه الإحماء ثم عدم اللعب دون أن يحدث شيء لكن مع لوكا لا أستطيع فعل ذلك، لقد فاز بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وهو أسطورة النادي عندما أتأكد من أنه سيلعب، سيقوم بالإحماء. اللاعب يدرك ذلك".

وعن موقف جولر قال:" يتقدم بشكل جيد ويتحسّن يوميًا لقد اعتاد على أسلوبنا بعد عدة أشهر من الإصابات، الآن على المستوى البدني هو بحالةٍ جيدة وسيحظى بدقائق لعب لكن يجب التحلي بالصبر معه أتفهم أن هناك الكثير من الضغوط عليه وأتفهم أن بلدًا بأكمله، تركيا، يريد رؤية أردا يلعب لريال مدريد إنه يبلغ من العمر 18 عامًا وأمامه متسع من الوقت للعب هنا".