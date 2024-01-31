نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاولون العرب يضم محمد عنتر ويستعير النيجيري معز من سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتم نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح إجراءات ضم محمد عنتر لاعب فريق سيراميكا كليوباترا حيث أنهى النادي الاتفاق مع سيراميكا وحصل على توقيع اللاعب لمدة موسمين ونصف الموسم ليتم قيد اللاعب في قائمة الفريق.

وخضع اللاعب للكشف الطبي وانتظم في معسكر الفريق بالإسماعيلية بعد ضمه بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة محمد عودة.

وضم نادي المقاولون العرب اللاعب النيجيري أديوي معز إفيلوا على سبيل الإعارة من نادي سيراميكا كليوباترا حتى نهاية الموسم.

موعد مباراة المقاولون العرب القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لخوض مباراة الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها في شهر فبراير القادم.