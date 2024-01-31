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أحمد جودة - القاهرة - مباشر يوتيوب برشلونة ضد أوساسونا "Barcelona vs Osasuna" في مباراة نارية بث مباشر رابط سريع مجانا دون تقطيع | الدوري الأسباني، من المقرر أن يواجه فريق برشلونة نظيره أوساسونا في المباراة المؤجلة من الجولة العشرين للدوري الإسباني، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء.

يستعد برشلونة لخوض مباراة الليلة على أرضه في ملعب "مونتجويك الأولمبي"، ويدخل المباراة محملًا بميزة الأرض ودعم الجماهير، في مواجهة أوساسونا الذي يحل ضيفًا عليه.

مباراة برشلونة ضد أوساسونا

يتطلع فريق برشلونة إلى تحقيق الفوز في مباراته اليوم، بهدف حصد النقاط الثلاث والمضي قدمًا في ترتيب الدوري الإسباني، مُسعِرًا لدخول المنافسة مع الفرق الكبيرة داخل المنطقة الرياضية المرموقة.

برشلونة يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث يمتلك 44 نقطة، ويتبارى مع أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثالث بنفس رصيد النقاط وفارق الأهداف.

حقق فريق برشلونة الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 5، وتلقى 3 هزائم حتى الآن، وذلك بعد خوض 19 مباراة. يطمح برشلونة في تحقيق الانتصار في مباراته اليوم بهدف التقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، والمنافسة مع ريال مدريد على المركز الثاني.

في وقت سابق، أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن استقالته من تدريب البرسا، مؤكدًا أنه لم يحظَ بالتقدير الكافي. خسر برشلونة أمام فياريال بنتيجة 5/3 في المباراة السابقة التي جمعت بينهما على ملعب "المونتجويك". يدخل برشلونة مباراته اليوم بكل قوة، بهدف العودة إلى سكة الانتصارات في الدوري الإسباني واستعادة رضا الجماهير بعد الخسارة أمام فياريال.

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني اليوم

مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني ستُقام مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

مباشر يوتيوب برشلونة ضد أوساسونا "Barcelona vs Osasuna" في مباراة نارية بث مباشر رابط سريع مجانا دون تقطيع | الدوري الأسباني

ملعب مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني اليوم

ستُلعب مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني اليوم، على أرضية ملعب "لويس كومبيانيس الأولمبي".

معلق مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني اليوم

سيقوم المعلق علي محمد علي بتعليق مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني اليوم

تتم نقل مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني اليوم عبر قناة beIN Sports HD 3، بالإضافة إلى البث على القنوات التالية:

- TV2 Sport Premium 1 HD.

- Premier Sports 1 HD.

- beIN Sports 1 FR.

- LaLiga TV Bar.

- Nova Sports 1 HD.

- DAZN 2 Bar Deutsch HD.

- Max Sport 4 HD.

- Arena Sport 6 HD Croatia.

- Spiler 2 TV.

- S Sport 1 HD.

- SuperSport LaLiga HD.

- DAZN LaLiga.