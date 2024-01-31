نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوريا في مواجهة قوية أمام إيران بكأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنطلقت في السادسة مساءا مباراة سوريا وإيران في ختام مباريات دور ثمن النهائي بكأس آسيا والتي تقام على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

وتأهل المنتخب السوري عن المجموعة الثانية للبطولة والتي ضمت إلى جواره منتخبات أستراليا صاحبة الصدارة وأوزبكستان الوصيف ثم أتى المنتخب السوري ثالثا برصيد 4 نقاط ليتأهل من بين أفضل منتخبات أصحاب المركز الثالث.

بينما تأهلت إيران لدور ثمن النهائي بتصدرها المجموعة الثالثة متفوقة على منتخبات الإمارات وفلسطين وهونج كونج.