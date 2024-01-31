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أحمد جودة - القاهرة - مباشر آلحين Syria & Iran دون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة سوريا وإيران في كأس آسيا 2023

جولة آسيوية قوية بين منتخبي Syria VsIran اليوم، مباشر جارية آلحين Syria & Iran دون تقطيع (0-0).. بث مباشر مشاهدة سوريا وإيران في كأس آسيا 2023، في أمسية رياضية مليئة بالتحديات والتشويق، يلتقي منتخب سوريا مع نظيره الإيراني في مباراة مهمة تأتي ضمن فعاليات دور الـ 16 في بطولة كأس آسيا 2023، يتجدد الحماس والتوقعات في ملعب ستاد عبدالله بن خليفة في قطر، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الانتصار وخطوة أخرى نحو تحقيق اللقب القاري.

هذه المواجهة ليست فقط عن المنافسة الرياضية، بل هي عن الحلم والعزيمة وتحقيق التألق في محفل كروي كبير. دعونا نترقب سويًا هذا الصراع الكروي المثير الذي سيشهد تصاعد حماس الجماهير وتألق اللاعبين في ساحة اللعب.

مباشر جارية آلحين Syria & Iran دون تقطيع (0-0).. بث مباشر مشاهدة سوريا وإيران في كأس آسيا 2023

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مباراة سوريا وإيران في كأس آسيا

يواجه المنتخب السوري الأول نظيره منتخب إيران مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حاليًا في دولة قطر.

ويفتتح ملعب ستاد عبدالله بن خليفة أبوابة المباراة بين منتخب سوريا وإيران، في إطار منافسات البطولة الآسيوية خلال الفترة الحالية.

وكان حقق منتخب سوريا تأهلًا تاريخًا لأول مرة في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس آسيا، وصعد إلى دور ثمن النهائي في إطار أحد أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات.

وفقد حسم منتخب سوريا تأهله إلى دور الـ 16 بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، من تعادل وفوز وخسارة، تعادل في الجولة الأولى مع أوزبكستان سلبيًا، ثم خسر من أستراليا في الجولة الثانية بهدف، وفي النهاية حقق الفوز في الجولة الثالثة الأخيرة أمام الهند بهدف نظيف.

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ويتولى القيادة الفنية لمنتخب سوريا جهاز فني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، يرافقه المصري عصام الحضري كمدرب للحراس، ومحمود فايز مدرب مساعد.

وعلى الجانب الآخر، كان حسم منتخب إيران تأهله بعد صدراة المجموعة الثالث بالعلامة الكاملة حيث انتصر في 3 مواجهات أمام فلسطين وهونج كونج والإمارات.

متى موعد مباراة سوريا وإيران اليوم في كأس آسيا 2023؟

سوف تقام مباراة سوريا وإيران، مساء اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية وسوريا وإيران، و8 بتوقيت الإمارات، و5 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

حكم مباراة سوريا وإيران في كأس آسيا

أسندت لجنة الحكام في للاتحاد الآسيويّ لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة سوريا وإيران في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا 2023 إلى الحكم الكوري الجنوبي جونغ هيوك كيم، والذي يُعتبر من أبرز الحكام في القارة.

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تاريخ مواجهات سوريا وإيران في كأس آسيا

يذكر أن إلتقى منتخبي سوريا وإيران من قبل 29 مرة، فاز منتخب إيران في 17 مواجهة، بينما حقق منتخب سوريا الفوز في مباراة كانت عام 1973 بالتصفيات المؤهلة للمونديال، وحسم التعادل 11 مواجهة وسجلت إيران 50 هدفا، بينما أحرز نسور قاسيون 15 هدفا.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وإيران اليوم في كأس آسيا 2023

تنتقل أحداث مباراة سوريا وإيران في كأس آسيا 2023 اليوم الأربعاء، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، والبطولات الآسيوية والإفريقية.

-قنوات بي إن سبورت آسيا "beIN ASIAN CUP 1 وbeIN ASIAN CUP 2 وbeIN ASIAN CUP 3".

- قنوات "Alkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD".

- قناة SSC Hd 1.

- وقناة أبو ظبي آسيا "Abu Dhabi Sports Asia 1".

تشكيل مباراة سوريا وإيران في كأس آسيا

تشكيل منتخب سوريا:-

حراسة المرمي: أحمد مدنية

خط الدفاع: مؤيد العجان - ثائر كروما - أيهم أوسو - عبد الرحمن أويس

خط الوسط: عمار رمضان - إيزيكيل هام - جليل إلياس - محمود الأسود

خط الهجوم: بابلو ساباج - إبراهيم حصار.

تشكيل منتخب إيران:-

حراسة المرمى: الريزا

خط الدفاع: ماجد، حسين، رامين.

خط الوسط: ميلاد، سمان، مهدي طارمي، روزبيه.

خط الهجوم: الريزا، مهدي، شهريار.

منتخب سوريا يعيش لحظة فارقة في تاريخه، حيث يشارك في كأس آسيا للمرة الأولى ويتسلح بالعزيمة والإصرار لتحقيق أداء مميز. يتسابق لاعبوه بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، وسط تطلعات كبيرة من قبل الجماهير السورية، من جهة أخرى، يدخل منتخب إيران المباراة وهو يتألق بأداء متميز في المراحل السابقة، محققًا انتصارات متتالية. يتصدى الفريق للتحدي بقيادة مدربه وبوجود نجوم يمتلكون الخبرة والمهارات اللازمة لقيادته نحو النجاح.

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بطاقة تعريف مباراة سوريا وإيران في كأس آسيا

1. التأهل التاريخي: يعيش منتخب سوريا لحظات فريدة في تاريخه بتأهله لأول مرة إلى كأس آسيا، والآن يسعى للمضي قدمًا وتحقيق نتائج إيجابية.

2. الأداء السابق: منتخب سوريا قدّم أداءً جيدًا في مرحلة المجموعات، مع تحقيق فوز هام في آخر جولة، مما يضعه في موقف إيجابي نفسيًا.

3. القوة الهجومية: يعتمد منتخب سوريا على هجوم قوي بقيادة لاعبين مثل بابلو ساباج وإبراهيم حصار، وهذا قد يكون عاملًا مؤثرًا في تحقيق النجاح.

4. التحدي الإيراني: منتخب إيران يأتي بأداء ساحق في المراحل السابقة، ويتمتع بخبرة وقوة تكتيكية قد تجعل المباراة تحديًا كبيرًا للفريق السوري.

5. الحكم الكوري الجنوبي: الحكم جونغ هيوك كيم يتولي قيادة المباراة، ويعتبر من الحكام المخضرمين الذين قد يؤثرون على سياق المباراة.

6. الطموح والحلم: لاعبو سوريا يحملون طموحات كبيرة لتحقيق إنجاز تاريخي، في حين يسعى منتخب إيران للمضي قدمًا في مسار البطولة والتنافس على اللقب.

فلنترقب سويًا هذه المواجهة المثيرة ونشاهد كيف ستتكاتف القوى لتحديد الفريق الذي سيتقدم إلى المراحل التالية.