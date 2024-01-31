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أحمد جودة - القاهرة - اكدت بعض المصادر الصحفية أن قرار الاستغناء عن خدمات مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي يعد قرارًا ذا أثر كبير، ولا يمكن اتخاذه بسرعة، بل يتطلب تدبيرًا حكيمًا بدلًا من التفاعلات العاطفية التي تسيطر حاليًا والتوتر الناجم عن الخروج المفاجئ للأسود أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.

اجتماع عاجل يحسم مستقبل الركراكي مع المغرب

وأوضح المصدر: "الاتفاق الموقع يلزم الركراكي بالتقدم لنصف نهائي كأس الأمم، وكان قد تعهد بهذا الأمر بنفسه في مؤتمر صحفي قبل السفر، حيث قال إنه سيقدم استقالته إذا لم يحقق هذا الهدف، لكن يتم التعامل مع الأمور بحكمة حتى يجتمع وليد مع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعد عودة الفريق وتقديم تقرير مفصل حول المشاركة وأسباب الفشل".

وأضاف: "تم إصدار توجيهات بعدم التصريح بأي شيء من قبل الركراكي في هذا الشأن، والانتظار للقاء لقجع، وبعد ذلك سيتم مناقشة الموضوع والاحتمالات للاستمرار".

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي فشل في المضي قدمًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدفين مقابل لا شيء في مباراتهما الأخيرة في دور الـ16 من البطولة.