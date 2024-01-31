يتعافى بشكل سريع.. مؤشر جديد يقرب صلاح من العودة لليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، يقترب بشكل واضح من العودة إلى المشاركة في مباريات الريدز خلال الفترة المقبلة.

مؤشر جديد يقرب صلاح من العودة لليفربول

تعرَّض صلاح لإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة غانا ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية، ما أدى إلى انتهاء مشاركته المبكرة في البطولة.

وبحسب ما ذكرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن صلاح عاد اليوم الأربعاء لاستئناف التدريبات الفردية على أرض الملعب في ليفربول، وهذه المرة الأولى منذ إصابته.

كما نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على شبكة "إكس" صورة لصلاح وهو يشارك في التدريبات الفردية.

وفي تصريحاته في المؤتمر الصحفي قبل مباراة تشيلسي، أكد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن صلاح لا يزال غير جاهز للمشاركة في المباراة، وأنه لم يتعافى بعد من الإصابة العضلية التي يعاني منها، موضحًا أن الحالة كانت قد تكون أسوأ بكثير.