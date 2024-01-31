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أحمد جودة - القاهرة - تقديم كأس أمم إفريقيا 2023 شهدت إشارات واضحة تجاه أنها قد تكون النسخة الأخيرة لرومان سايس، قائد المنتخب المغربي، على الرغم من تأكيده على رغبته في الاستمرار باللعب بعد عمر يبلغ 39 عامًا.

هل يعتزل رومان سايس اللعب الدولي عقب نكسة جنوب افريقيا؟

أظهرت هذه الإشارات على مدار الفترة الأخيرة تكرار إصابات اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، التي أبعدته عن مباراتي نصف النهائي في كأس العالم 2022، وأيضًا عن مباراة الترتيب أمام كرواتيا، بالإضافة إلى غيابه عن العديد من مباريات المنتخب المغربي.

تعرض سايس لإصابات متكررة أثناء مشاركته مع ناديه الشباب السعودي، وتأخره في الانضمام لتدريبات المنتخب المغربي في كأس الأمم الأفريقية الحالية، وغيابه عن مباراة زامبيا في دور المجموعات لنفس السبب.

هفوات سايس وتقدمه في السن جعلته يتحمل جزءًا من المسؤولية عن أهداف منتخبات الخصم، مما يقتربه من مصير سلفه مهدي بن عطية الذي اعتزل اللعب دوليًا بعد خروج مماثل للمنتخب المغربي في كأس الأمم الأفريقية 2019 أمام بنين.

تزداد الضغوطات على سايس من قِبَلِ زميليه في الليجا، شادي رياض لاعب ريال بيتيس، وعبد الكبير أبقار لاعب ديبورتيفو ألافيس، للتنازل عن قيادة دفاع المنتخب المغربي، خاصة مع تألق اللاعب نايف أكرد لاعب وست هام الإنجليزي.