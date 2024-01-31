نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عملاق فرنسي يحصل على توقيع صفقة عربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي لوريان الفرنسي اليوم الأربعاء عن توقيعه مع اللاعب الجزائري بدر الدين بوعناني، جناح نادي نيس، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

لوريان يتعاقد مع الجزائري بدر الدين بوعناني

وأوضح لوريان في بيان عبر موقعه الرسمي قائلًا: "نحن سعداء بالإعلان عن توقيع اتفاق مع نادي نيس للحصول على خدمات الجناح بدر الدين بوعناني (19 عامًا)، على شكل إعارة حتى نهاية الموسم".

يُعتبر بوعناني من بين أبرز المواهب المستقبلية في الدوري الفرنسي، حيث يتمتع بمهارات فريدة وقدرات مميزة في المراوغة والاختراق.

وعبّر اللاعب عن سعادته بالانضمام إلى لوريان قائلًا: "أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى لوريان، وأرى التحدي الذي ينتظرني هنا مثيرًا للغاية ومحفزًا. أنا متحمس للغاية للبدء والتقدم هنا".

وأضاف بوعناني: "قراري بالانضمام إلى الفريق جاء بعد محادثات مع المدرب، حيث شرح لي رؤيته للمستقبل وخططه للفريق. أعتقد أن لوريان فريق يستحق الاحترام في الدوري الفرنسي، وسأعمل بجدية لمساعدته في تحقيق أهدافه والحفاظ على مكانته".