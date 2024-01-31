نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأكيدًا لـ دوت الخليج الرياضي.. وكيل سامسون إكينولا يصل لمقر الزمالك لإنهاء عقد اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وصل منذ قليل وكيل المهاجم البنيني سامسون إكينولا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمقر القلعة البيضاء بالمهندسين.

وصول وكيل سامسون إكينولا لمقر الزمالك

وكان موقع دوت الخليج الرياضي قد نشر صباح اليوم عن تحرك مسؤولي الزمالك لتسويق سامسون إكينولا مهاجم الفريق قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

ومن المنتظر أن يجتمع وكيل سامسون إكينولا مع أحمد سليمان وحسام المندوه أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك لفسخ عقد اللاعب أو النظر في العروض المقدمة من وكيل المهاجم البنيني.

واستقر مسؤولو الكرة بنادي الزمالك على رحيل سامسون إكينولا بشكل نهائي وخروجه من قائمة الفريق خلال الفترة الحالية من الانتقالات الشتوية.

وتعاقد الزمالك مع المهاجم البنيني سامسون إكينولا لاعبًا بصفوف القلعة البيضاء مطلع الموسم المنصرم قادمًا من صفوف كاراكاس الفنزويلي.