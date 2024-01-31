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أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي إسباني عن خطة تشافي هيرنانديز، المدرب الحالي لبرشلونة، بعد رحيله عن النادي الكتالوني بنهاية الموسم الحالي.

بعد الرحيل عن برشلونة.. تشافي يخطط لتحقيق حلمه

وفي الأيام الأخيرة، اتخذ المدرب الشاب قرارًا مصيريًا بالإعلان عن نيته مغادرة منصبه بنهاية الموسم، وجاء هذا القرار بعد الهزيمة الكبيرة التي مني بها فريقه أمام فياريال (3-5) في الدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، ينوي تشافي التوقف عن العمل لمدة عام على الأقل بعد انتهاء مسيرته مع برشلونة، متبعًا خطى مدربه السابق بيب جوارديولا.

يهدف تشافي إلى قضاء وقت ممتع مع عائلته خلال الأشهر المقبلة، خاصة بعد سنوات العمل في قطر ومن ثم في برشلونة كمدير فني.

على المدى البعيد، يتطلع تشافي إلى تحقيق حلمه بالعمل في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع فتح الباب أمام فرص العمل في الدوريين الإيطالي والألماني، خاصة بعد تلقيه عرضًا سابقًا من بوروسيا دورتموند.

وعلى الرغم من ذلك، فإنه لا يستبعد تشافي فكرة العودة مجددًا إلى برشلونة في المستقبل، سواء كمدير فني أو في أي منصب آخر، وهو ما أكده في آخر مؤتمر صحفي له.

وأكدت الصحيفة أيضًا عدم نية المدرب الإسباني العودة إلى قطر من جديد، حيث يعتبر أن الفترة التي قضاها هناك كانت مرحلة قد تجاوزها في مسيرته التدريبية.