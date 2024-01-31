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أحمد جودة - القاهرة - توسعت إدارة نادي ليفربول في دائرة خياراتها لشغل منصب المدير الرياضي، بعد إعلان يورج شمادتكه رحيله بنهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

اسم جديد ينضم لقائمة المرشحين لمنصب المدير الرياضي في ليفربول

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المدير الرياضي السابق لنادي وست هام يونايتد، تيم شتايدتن، قد انضم لقائمة المرشحين لتولي المنصب الشاغر في الأنفيلد.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الريدز معجبة بالعمل الذي قام به شتايدتن في وست هام، ويعد من المرشحين المحتملين بجانب المسؤول في نادي بورنموث، ريتشارد هيوز.

وكان المدير الرياضي السابق في ليفربول، مايكل إدواردز، قد رفض تولي المنصب مرة أخرى بعد اتصال من إدارة مجموعة "فينواي" المالكة للنادي.

يُذكر أن شتايدتن (44 عامًا) قاد عملية إعادة بناء خط وسط وست هام بعد رحيل بعض اللاعبين الرئيسيين، ولعب دورًا رئيسيًا في ضم بعض اللاعبين الموهوبين خلال الصيف الماضي.

كما عمل شتايدتن في السابق مع عدة أندية أوروبية مرموقة مثل باير ليفركوزن وفيردر بريمن، حيث نجح في إحضار لاعبين مميزين وتعزيز قوة الفرق التي عمل معها.

ومن الملاحظ أن وست هام قد تعبر عن قلقها بشأن إمكانية رحيل شتايدتن، خاصة في ظل عدم وجود علاقة مثالية بينه وبين المدرب الحالي للفريق ديفيد مويس.