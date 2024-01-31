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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت اليوم مباراة برشلونة وأوساسونا "Barcelona vs Osasuna".. "دون فلوس" مجانا HD يوتيوب | الدوري الأسباني، من المقرر أن يتواجه فريق برشلونة مع نظيره أوساسونا في المباراة المؤجلة من الجولة العشرين للدوري الإسباني، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء.

يستعد برشلونة لمواجهة هذا التحدّي على أرضه في ملعب "مونتجويك الأولمبي"، حيث يدخل المباراة وهو يستفيد من ميزة الأرض ودعم الجماهير، في مواجهة أوساسونا الذي يحل ضيفًا عليه.

مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الأسباني اليوم

فريق برشلونة يتطلع إلى تحقيق الفوز في مباراته اليوم، بهدف جمع النقاط الثلاث والمضي قدمًا في ترتيب الدوري الإسباني، وذلك للمنافسة مع الفرق الكبيرة داخل المربع الذهبي.

يحتل برشلونة حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، ويتسابق مع أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثالث بنفس عدد النقاط وفارق الأهداف.

يلا شوت اليوم مباراة برشلونة و أوساسونا "Barcelona vs Osasuna".. "دون فلوس" مجانا HD يوتيوب |الدوري الأسباني

برشلونة يدخل المباراة اليوم بحماس كبير لتحقيق الفوز وجمع النقاط الثلاث، بهدف المنافسة في المراكز العليا لجدول ترتيب الدوري الإسباني. بفضل أداء جيد في المواسم الأخيرة، يسعى الفريق للتقدم في الترتيب وتحقيق النجاح في المباراة المؤجلة أمام أوساسونا.

بعد استقالة تشافي هيرنانديز، يتطلع برشلونة إلى تحقيق الانتصار في المباراة اليوم بهدف تصحيح المسار واستعادة الثقة. يأمل الفريق في تحسين أداءه وتحقيق الانتصارات للمنافسة بفعالية في السباق نحو المراكز العليا في الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني اليوم

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني اليوم سيكون في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ملعب مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني اليوم

ستُقام مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني اليوم على أرضية ملعب "لويس كومبيانيس الأولمبي".

معلق مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني اليوم

سيقوم المعلق علي محمد علي بتعليق مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني اليوم.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج، جوندوجان.

خط الهجوم: لامين يامال، فيران توريس،ليفاندوفسكي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني اليوم

تتم نقل مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني اليوم عبر قناة beIN Sports HD 3، بالإضافة إلى البث على القنوات التالية:

- TV2 Sport Premium 1 HD.

- Premier Sports 1 HD.

- beIN Sports 1 FR.

- LaLiga TV Bar.

- Nova Sports 1 HD.

- DAZN 2 Bar Deutsch HD.

- Max Sport 4 HD.

- Arena Sport 6 HD Croatia.

- Spiler 2 TV.

- S Sport 1 HD.

- SuperSport LaLiga HD.

- DAZN LaLiga.