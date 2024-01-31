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أحمد جودة - القاهرة - أعرب المدير الفني لمنتخب البحرين، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، عن حزنه لخسارة الفريق أمام اليابان اليوم الأربعاء في إطار منافسات ثمن نهائي كأس آسيا.

أول تعليق من مدرب البحرين بعد الخروج من امم اسيا

وفي تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، قال بيتزي: "أود أن أعرب عن شكرنا للجماهير البحرينية على دعمها الكبير لنا في كافة المباريات، ونأمل أن يستمروا في دعمنا خلال المراحل القادمة".

وأضاف: "لقد خضنا مباراة قوية أمام منافس لديه خبرة كبيرة ومهارات فنية متقدمة".

وتابع قائلًا: "المنتخب الياباني يتفوق على الصعيدين الفني والتكتيكي، ويتمتع بثبات فني استمر لأكثر من خمس سنوات".

وأكمل قائلًا: "على الرغم من نتيجة المباراة، إلا أننا نشعر بالرضا عن المستوى الذي قدمه اللاعبون وعن التطور الذي حققناه، حيث يتقبل اللاعبون أفكارنا وأسلوب لعبنا بشكل إيجابي".

وختم بالقول: "نسعى لتصحيح مسارنا خلال الفترة المقبلة، ونأمل في الاستفادة من الخبرة القيمة التي اكتسبناها من هذه التجربة".