نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي أمام أوساسونا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق أوساسونا بعد قليل بستاد مونتجويك في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وأوساسونا مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل برشلونة أمام أوساسونا

حراسة المرمى: بينا

خط الدفاع: كوندي، اراوخو، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، فيران

ترتيب برشلونة وأوساسونا

ويحتل البارسا المركز الرابع بجدول ترتيب الليجا برصيد 44 نقطة بعد تحقيق 13 فوز و5 تعادلات وخسر 3 بينما يأتي أوساسونا في المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة حيث فاز خلال 7 مباريات وتعادل بخمسة وهزم بتسعة.