مرشح جديد يقترب من خلافة تشافي في برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء عن حقيقة اقتراب سيرجيو كونسيساو، مدرب بورتو، من قيادة برشلونة في الموسم الجديد، خلفًا لتشافي هيرنانديز.

سيرجيو كونسيساو يقترب من خلافة تشافي في برشلونة

وقد أعلن تشافي رحيله بشكل رسمي عن قيادة البارسا الفنية بنهاية الموسم، مما دفع إدارة النادي الكتالوني للبحث عن مدرب جديد.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن اسم كونسيساو قد ظهر بالفعل خلال المناقشات التي يجريها وكيل أعماله خورخي مينديز مع مسؤولي برشلونة بشأن بعض اللاعبين. ورغم ذلك، لم تتخذ إدارة برشلونة أي قرار حتى الآن بشأن خليفة تشافي، لكن كونسيساو يعد واحدًا من الأسماء المطروحة.

وأوضحت الصحيفة أن كونسيساو منفتح على فرصة خوض تجربة جديدة بالموسم المقبل، خاصةً أن عقده ينتهي في يونيو/حزيران المقبل، ويعتبر خيار تدريب برشلونة مغريًا بالنسبة له.

وأشارت الصحيفة إلى أن كونسيساو معتاد على العمل مع الشباب واعتماده على موارد مالية محدودة في الصفقات، وهذا الأمر قد يكون مناسبًا تمامًا للوضع الذي يمر به برشلونة في الوقت الحالي.