نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب المصارعة يخوض معسكرا في الصين استعدادا لبطولة إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض منتخب مصر الوطني الأول للمصارعه الحرة معسكرا مغلقا في الصين استعدادا لبطولة إفريقيا والتي تستضيفها مصر مارس المقبل.

ومن المقرر أن تسافر بعثة منتخب المصارعه الحرة إلى الصين غدا الخميس للدخول في معسكر مغلق حتى الأول من مارس المقبل.



وتضم بعثة منتخب مصر للمصارعة كل من:

محمود مصطفي. مديرا فنيا وقائم بأعمال ريس البعثة بجانب 8 لاعبين وهم:

عبد الرحمن محمد

جمال عبد الناصر

عمر امين

شهاب امام

عمرو رضا

احمد خالد

مصطفي جبر

ضياء جودة

من جانبه أكد اللواء محمد محمود رئيس الاتحاد المصري للمصارعة أن المعسكر يأتي ضمن خطة إعداد المنتخبات الوطنية للمشاركة في بطولة إفريقيا والظهور بقوة من أجل المنافسة على التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتابع بأن اتحاد المصارعة يواصل التجهيزات بشكل مكثف لاستضافة بطولة إفريقيا من أجل تنظيم يليق بأسم الدولة المصرية والتي أصبحت رائدة في استضافة كبرى البطولات في ظل الدعم الكبير والمستمر من القيادة السياسية.

وأتم بأن كل المنتخبات المشاركة في البطولة تستعد حاليا بقوة سواء من خلال معسكرات خارجية أو معسكرات دولية ومحلية من أجل حصد أكبر عدد من الميداليات في بطولة إفريقيا.