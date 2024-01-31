نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل الاتحاد السكندرى وإنبى فى لقاء اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق العشرى المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة انبى المقرر لها فى السابعة ونصف مساء اليوم على ستاد الإسكندرية فى دور الثمانية لكأس الرابطة.



وجاء التشكيل كالآتى:



حراسة المرمى: المهدى سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح، سيف تقا، محمود شبانه، عمرو صالح.

خط الوسط: خالد الغندور، عبد الغنى، ناصر ناصر، الحبيب حسن.

خط الهجوم: بواتنج، تراورى.

وأعلن تامر مصطفى المدير الفنى لفريق انبى عن تشكيل فريقه

وجاء كالآتى:



حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: على فوزى، محمد اسماعيل، أحمد صبيحه، مصطفى دويدار.

خط الوسط: مصطفى شكشك، أحمد يوسف، محمد ناصر، أحمد جمال، يوسف لبيب.

خط الهجوم: رفيق كابو.