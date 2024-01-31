المصري "2013" يفوز على الشبان المسلمين بسبعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف ببطولة منطقة بورسعيد

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق براعم المصري تحت 10 أعوام ” الفئة العمرية "2013" بقيادة مهاب السقا، على نظيره فريق الشبان المسلمين بسبعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب الهدف ضمن مباريات بطولة منطقة بورسعيد لكرة القدم للفئة العمرية ذاتها.

المصري "2013" يفوز على الشبان المسلمين

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق المصري بهدفين لهدف واحد سجلهما محمد بوسكا وأحمد السعيد، وفي الشوط الثاني أضاف المصري خمسة أهداف بواسطة مصطفى مزروع هدفين وهدف واحد لكل من أدهم العتر وريان فرحات ومحمود عباس في الوقت الذي اكتفى فيه الشبان بتسجيل هدفين فقط لتنتهي المباراة بفوز المصري بسبعة أهداف مقابل ثلاثة.

قائمة المصري في المباراة: يوسف زكريا، جامع السيد، عمر جلال، أحمد السعيد،أحمد رمضان، عُدي التابعي، مالك محمد حسن " راؤول "، محمد بوسكا، آدم الشرقاوي، عُدي العباسي، مصطفى محمد، ابراهيم فراج، يحيى مؤمن، محمود هاني، محمد النحاس، علي أسامة، مصطفى مزروع، محمود السعيد، ريان فرحات، أدهم العتر، ياسين غريب، محمد تامر، آدم أبو موسى، أحمد الحلوجي، يوسف سامر، مالك خالد.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. مهاب السقا مدربًا عامًا ، ك. اسلام طه مدربًا مساعدا، ك. خالد سمير " السامبا " مدربًا لحراس المرمى، ك. حسام القليوبي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. عبد الغفار شاهين إداريًا، فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، ك. مجدي الشناوي مساعد مدير القطاع للبراعم ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين، ك. عادل فؤاد مسئولا ماليا.