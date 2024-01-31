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أحمد جودة - القاهرة - أفصح مصدر مسؤول في نادي الزمالك عن اقتراب رحيل لاعبي الفريق، مصطفى شكري، الذي ينحدر من مواليد عام 2001، وأحمد رفاعي، مدافع مواليد 2003، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الزمالك يستقر على اعارة ثلاثي فريق الشباب

وأكد المصدر في تصريحات صحفية: "قرر مجلس إدارة الزمالك بالاتفاق على انتقال مصطفى شكري إلى نادي السكة الحديد لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة".

وأضاف: "كما سيتم إعارة اللاعب محمد حسام (بيسو) إلى نادي السكة الحديد أيضًا لمدة 6 أشهر، وقد أبدى اللاعب استعداده لهذا الانتقال من أجل فرصة المشاركة المستمرة في المباريات".

وأشار المصدر إلى أن "أحمد رفاعي يقترب من الانضمام لصفوف الإسماعيلي بعدما حُلَّت أزمة القيد، حيث تم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب لإعارته لمدة 6 أشهر".

ويسعى مجلس الإدارة في الوقت الحالي إلى إبرام عدة صفقات قوية لتعزيز صفوف الفريق، الذي واجه تحديات كبيرة خلال النصف الأول من الموسم الحالي