حديث ثلاثي بين كوبر ومحمود فايز والحضري أثناء توقف مباراة سوريا وإيران (شاهد)

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أحمد جودة - القاهرة - شهد لقاء منتخب سوريا وإيران حديث ثلاثي بين هيكتور كوبر ومحمود فايز وعصام الحضري أثناء توقف المباراة التي تجمع المنتخبين في دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا 2023.

حديث ثلاثي بين كوبر ومحمود فايز والحضري

ورصدت كاميرا “دوت الخليج الرياضي” حديث ثلاثي بين كوبر ومحمود فايز والحضري خلال المواجهة الهامة لنسور قاسيون أمام المنتخب الإيراني.

إنطلقت في السادسة مساءا مباراة سوريا وإيران في ختام مباريات دور ثمن النهائي بكأس آسيا والتي تقام على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

وتأهل المنتخب السوري عن المجموعة الثانية للبطولة والتي ضمت إلى جواره منتخبات أستراليا صاحبة الصدارة وأوزبكستان الوصيف ثم أتى المنتخب السوري ثالثا برصيد 4 نقاط ليتأهل من بين أفضل منتخبات أصحاب المركز الثالث.

بينما تأهلت إيران لدور ثمن النهائي بتصدرها المجموعة الثالثة متفوقة على منتخبات الإمارات وفلسطين وهونج كونج.