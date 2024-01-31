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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة Barcelona & Osasuna دون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة برشلونة وأوساسونا في الدوري الاسباني

جولة إسبانية قوية بين فريقي Barcelona Vs Osasuna اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الاسباني، يلا كورة Barcelona & Osasuna دون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة برشلونة وأوساسونا في الدوري الاسباني، تعود أنظار عشاق الكرة إلى الدوري الإسباني بفارغ الصبر، حيث تتصارع قوتين كبيرتين في مواجهة مثيرة. برشلونة يستضيف أوساسونا في معركة تعتبر حاسمة لمسارات الفريقين في موسم 2023-2024.

يأتي اللقاء بطابع خاص بعد قرار مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز بالرحيل، ما يضفي على المباراة جوًا من التحدي والغموض، ستكون تلك المواجهة حلبة صراع حقيقية، حيث تجتمع الطموحات والمهارات في رحلة نحو الانتصار وتحقيق الأهداف المرجوة في سباق الدوري الإسباني.

يلا كورة Barcelona & Osasuna دون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة برشلونة وأوساسونا في الدوري الاسباني

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مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الاسباني

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مساء اليوم الأربعاء ضد نظيره فريق أوساسونا، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني 2023-2024.

ويفتتح ملعب "مونتجويك" أبوابة ليحتضن المباراة بين برشلونة وأوساسونا اليوم الأربعاء، المؤجلة من الجولة العشرين من الدوري الاسباني الليجا موسم 2023-2024

جدير بالذكر أن يحتل برشلونة في الوقت الحالي المركز الرابع برصيد 44 نقطة، بينما يحتل نادي أوساسونا المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة في جدول الترتيب.

ويعد لقاء برشلونة اليوم ضد أوساسونا هي المباراة الأولى للفريق، بعد إعلان المدرب تشافي هيرنانديز قراره بمغادرة الفريق نهاية الموسم الحالي.

متى موعد مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم في الدوري الإسباني؟

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي، والسابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تاريخ مواجهات برشلونة وأوساسونا في الدوري الاسباني

والتقى فريق برشلونة أوساسونا في الدوري الإسباني عبر تاريخه من قبل في 41 مباراة، نجح برشلونة في تحقيق الانتصار في 25 مباراة، وبينما خيم التعادل نتيجة 10 مباريات بين الفريقين، وحقق أوساسونا الانتصار في 6 مباريات.

واستطاع نادي برشلونة أن يسجل 178 هدفا في شباك أوساسونا في الدوري الإسباني عبر تاريخه، يعد ذلك رقم قياسي لم ينجح أي نادي في تسجيل هذا الرقم في شباك أوساسونا، وسجل برشلونة 120 هدفا في المباريات التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب كامب نو.

يلا كورة Barcelona & Osasuna دون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة برشلونة وأوساسونا في الدوري الاسباني

حكم مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الاسباني

واسندت لجنة الحكام بالاتحاد الاسباني لكرة القدم مهمة تحكيم مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الاسباني، للحكم خورخي فيغويروا فاسكيز سيدير اللقاء، بينما يتواجد فالنتين بيزارو جوميز على تقنية الفيديو.

تشكيل مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الاسباني

تشكيل برشلونة:-

حراسة المرمى: إنياكي بينيا

خط الدفاع: جواو كانسيلو – كوندي – رونالد أراوخو – ب أو كوبارسي

خط الوسط: فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان – بيدري

خط الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال.

تشكيل أوساسونا:-

حراسة المرمى: سيرجيو هيريرا.

خط الدفاع: جارسيا، كاتينا، خوان كروز.

خط الوسط: خيسوس أريسو، ايمار اوروز، بابلو مونوز، يوهان خوميكا.

خط الهجوم: بوديمير، خوسيه، مانويل أرنيز.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا اليوم في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تذاع أحداث مباراة برشلونة وأوساسونا في بطولة الدوري الاسباني اليوم، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة beIN Sports HD 3.

معلق مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم في الدوري الإسباني

أسندت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الحاصلة على حقوق ملكية بث مباريات الدوري الاسباني للمعلق الرياضي المصري الشهير، علي محمد علي ليتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة.

بطاقة تعريف مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الاسباني

1. الترتيب الحالي: برشلونة يحتل المركز الرابع في جدول الليجا برصيد 44 نقطة، بينما يجد أوساسونا نفسه في المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة، مما يجعل هذه المباراة هامة لكل فريق بهدف تحقيق نتيجة إيجابية.

2. تغييرات في برشلونة: المباراة تكون أولى لبرشلونة بعد إعلان مدربه تشافي هيرنانديز قراره بالرحيل، مما يضيف جوًا من التحدي والترقب لأداء اللاعبين واستعراض قدراتهم في هذا السياق.

3.الأرقام القياسية: برشلونة يمتلك سجلًا رائعًا في مواجهاته مع أوساسونا، حيث سجل 178 هدفًا عبر تاريخ المواجهات.

4. تشكيل الفرق: تشكيل برشلونة يظهر وجوهًا معروفة ولاعبين متميزين، في حين يعول أوساسونا على تكتيكاته وأداء لاعبيه للتفوق في المباراة.

5. المعلق الرياضي: حضور المعلق الرياضي المصري الشهير علي محمد علي يزيد من جاذبية المشاهدة، حيث يضفي تعليقه طابعًا خاصًا على اللقاء.

6. الملعب والجماهير: استضافة المباراة في ملعب "مونتجويك" تعزز من حماس الجماهير، وقد تكون لها تأثير إيجابي على أداء الفريقين.

في النهاية، تتجلى أهمية هذه المباراة في تأثيرها على مسار كل فريق في المنافسة على اللقب، وتشويق الجماهير لمتابعة الأحداث والتفاعل مع التطورات المثيرة في أرض الملعب.