انت الأن تتابع خبر مفاجأة.. ريكارد يعود إلى تدريب برشلونة من جديد بعد رحيل تشافي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجر رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا مفاجأة من العيار الثقيل لكل جماهير الفريق الكتالوني بخصوص المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بعد رحيل المدير الفني الحالي تشافي هيرنانديز.

وأعلن المدير الفني لفريق برشلونة تشافي هيرنانديز رحيلة عن تدريب الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الحالي وذلك بسبب الضغوط التي تمارس عليه بسبب سوء النتائج التي ضربت الفريق.

ريكارد يعود إلى تدريب برشلونة

وقالت صحيفة “ماركا” أن رئيس برشلونة خوان لابورتا قام بالاتصال بالمدير الفني الهولندي السابق للفريق الكتالوني فرانك ريكارد من أجل تولي مهمة تدريب الفريق خلفاً للإسباني تشافي هيرنانديز.

وكان المدير الفني الهولندي فرانك ريكارد قد تولى مهمة تدريب فريق برشلونة في الفترة بين 2003 و2008 ليعود من جديد إلى تولي مهمة تدريب الفريق الكتالوني.

وأضافت الصحيفة أن قرار عودة المدير الفني الهولندي فرانك ريكارد إلى تدريب برشلونة مرة أخرى صعب للغاية حيث أن ريكارد ليس لديه أي نية للعودة إلى التدريب من جديد منذ 2014.

الهجوم على تشافي