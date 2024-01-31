عاجل.. تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادا لمواجهة نظيره فريق ليفربول في الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: ديساسي، سيلفا، بادياشيل، تشيلويل.

خط الوسط: إنزو، كايسيدو، جالاجير.

وفي الهجوم: بالمر، مادويكي، رحيم ستيرلينج.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة ليفربول ضد تشيلسي مساء اليوم الأربعاء، عبر قناة bein Sports 1HD.