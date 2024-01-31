نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف وركلات ترجيح مباراة إيران وسوريا في دور الـ16 من كأس آسيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب إيران الفوز على نظيره السوري بضربات الجزاء 5/3 بللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد عبد الله خليفة في لقاء هام وحاسم بينهم ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس آسيا. أهداف مباراة إيران وسوريا واحتسب الحكم ضربة جزاء لإيران وسددها مهدي طارمي بقوة بمرمى سوريا في الدقيقة 34 وانتهى الشوط الأول 1/0. وأعلن الحكم ضربة جزاء لسوريا وسددها عمر خربين بقوة في شباك إيران وانتهت المباراة 1/1 وانتقلت للاشواط الإضافية وفازت إيران بضربات الجزاء بنتيجة 5/3.