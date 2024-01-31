نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من هيكتور كوبر بعد خروج سوريا من كأس آسيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني للمنتخب السوري على خروج نسور قاسيون من دور الستة عشر لكأس آسيا 2023 على يد المنتخب الإيراني بركلات الترجيح.

تعليق كوبر على توديع سوريا كأس آسيا

وقال كوبر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: “بشكل عام راضي عن أداء اللاعبين وتضحياتهم وروحهم وفي النهاية غير سعيد بالنتيجة ولكني سعيد بأداء اللاعبين ومقدرش أطلب منهم أكثر من ذلك”.

وأضاف: “كنت أتمنى استغلال النقص العددي لإيران ولكن المنتخب الإيراني أغلق المساحات بشكل كبير فهو منتخب قوي والثاني في التصنيف على مستوى قارة آسيا ولكني سعيد بما وصلنا إليه”.

واختتم: “بخصوص تجديد التعاقد هناك جلسة مع مسئولي الاتحاد السوري وأتوجه بالشكر للمسئولين جميعا بدولة سوريا على مايقدموه للمنتخب".