نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يحسم صفقاته قبل غلق القيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى مسؤولو نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، أزمة إيقاف القيد للفريق الأول لكرة القدم، بعدما سدد 75 مليون جنيه، في 5 قضايا.

وأبرم مسؤولو الدراويش صفقاته الجديدة، بعدما وقع الاختيار على لاعبين مميزين تم اختيارهم بناء على تقرير اللجنة الفنية تحت قيادة على أبو جريشة، وذلك قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد فترة القيد الشتوي المقامة حاليا لضم الصفقات في شهر يناير الجاري حتى الثانية عشر منتصف الليل اليوم الأربعاء.

وأعلن اتحاد الكرة مد فترة القيد حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل بدلا من الثالثة عصرا لتتمكن جميع الفرق من قيد لاعبيها بشكل طبيعي، وضم صفقات جديدة.

صفقات الإسماعيلي حتى الآن:

*عمرو مرعي انضم لصفوف الاسماعيلي لمدة موسمين حتى 2026.

*هشام محمد انضم لصفوف الاسماعيلي لمدة موسم حتى 2025.

*عبد الكريم مصطفى مواليد 2003 لاعب مصر المقاصة انضم لصفوف الاسماعيلي لمدة مواسم ونصف .

*أحمد الشيخ انضم لصفوف الاسماعيلي لمدة موسمين حتى 2026.

*إيريك تراوري انضم لصفوف الاسماعيلي لمدة موسمين حتى 2026.

*أحمد رفاعي مدافع الزمالك مواليد 2003 ينضم لصفوف الاسماعيلي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.

*حاتم سكر لاعب الزمالك السابق في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف.