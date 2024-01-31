نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوبر يُثير الجدل حول عمر السومة بعد خروج سوريا من كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب سوريا الأول لكرة القدم، الجدل بشأن اللاعب عمر السومة قائد نسور قاسيون، والذي تم استبعاده من بطولة كأس آسيا 2023.

كوبر يُثير الجدل حول عمر السومة

وقال كوبر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة بخسارة المنتخب السوري بركلات الترجيح: “هل يفتقد المنتخب لمهاجم خبرة مثل عمر السومة المستبعد من البطولة؟ ”يحب أن أتحدث عن اللاعبين المتواجدين في قائمة المنتخب بالبطولة وأشكرهم كثيرا على ماقدموه".

وأضاف: "أما أي لاعب مش موجود حاليا قد يكون متواجد في المستقبل والباب مفتوح أمام الجميع للعودة ولكنني لن أحكم على لاعب غير متواجد معي في البطولة".

وتابع كوبر: “بشكل عام راضي عن أداء اللاعبين وتضحياتهم وروحهم وفي النهاية غير سعيد بالنتيجة ولكني سعيد بأداء اللاعبين ومقدرش أطلب منهم أكثر من ذلك”.

وأكمل: “كنت أتمنى استغلال النقص العددي لإيران ولكن المنتخب الإيراني أغلق المساحات بشكل كبير فهو منتخب قوي والثاني في التصنيف على مستوى قارة آسيا ولكني سعيد بما وصلنا إليه”.

واختتم حديث قائلًا: “كنت أتمنى إسعاد الشعب السوري أكثر من ذلك ولكن تمسكوا بالأمل وان شاء الله نوعدكم القادم أفضل".