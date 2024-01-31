نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندرى يفوز على إنبى بثنائية ويصعد للدور قبل النهائي فى كأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى على نظيره انبى بهدفين مقابل لا شيء فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الأسكندرية فى دور الثمانية لكأس الرابطة.

سجل هدفى المباراة خالد الغندور، عبد الغنى محمد فى الدقيقتين 72، 80.

جاء الهدف الأول من ضربة حرةمباشرة فى الدقيقة 72 عندما تعرض عبد الغنى محمد لاعب الاتحاد السكندرى للعرقلة منأحد مدافعى انبى واحتسبها الحكم ضربة جزاء قبل أن يتراجع ويحتسبها ضربة حرة سددها خالد الغندور محرزا الهدف الأول.

وجاء الهدف الثانى من عرضية مررها بواتنج لاعب الاتحاد السكندرى داخل منطقة جزاء انبى يسددها عبد الغنى محمد فى المرمى مسجلا الهدف الثانى للفريق الأ خضر.

وبذلك يصعد الاتحاد السكندرى للدور قبل النهائي ويلتقى مع فريق طلائع الجيش الذى تأهل لهذا الدور على حساب الجونه.