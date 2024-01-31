نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترسانة يضم كريم عبد الحق إعارة موسم ونصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس إدارة نادي الزمالك، على إعارة كريم عبد الحق لاعب وسط الفريق الصاعد لصفوف نادي الترسانة، وذلك لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الترسانة يضم كريم عبد الحق

وكان اللاعب على وشك الانضمام لفريق الداخلية ولكن تعثرت المفاوضات، وانضم لفريق الترسانة ليكون له فرصة أكبر للمشاركة في المباريات.

وتمم مجلس إدارة نادي الزمالك، صفقة انتقال لاعبه مصطفي شكري لاعب الفريق الصاعد إلى نادي السكة الحديد على سبيل الإعارة، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد فترة القيد الشتوي المقامة حاليا لضم الصفقات في شهر يناير الجاري حتى الثانية عشر منتصف الليل اليوم الأربعاء.

وأعلن اتحاد الكرة مد فترة القيد حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل بدلا من الثالثة عصرا لتتمكن جميع الفرق من قيد لاعبيها بشكل طبيعي، وضم صفقات جديدة.

وهناك أقاويل ترددت حول أصدار عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قرار بشأن إمكانية مد فترة القيد حتى يوم 20 فبراير المقبل ولكن لم يتخذ أي قرار حتى الوقت الحالي.

وياخذ الدوري المصري راحة من المبارايات خلال الفترة الحالية بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، ومشاركة اللاعبين فيها.

ومنذ أيام ودع منتخب مصر بطولة كأس أمم إفريقيا من دور الـ 16 وخسر على يد منتخب الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح.