نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاولون العرب يضم أسامة النجار من طنطا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتم نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح إجراءات ضم أسامة النجار لاعب فريق طنطا لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع.



وخضع اللاعب للكشف الطبي وينتظم في معسكر الفريق بالإسماعيلية بعد ضمه بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة محمد عودة.

وأنهى النادي إجراءات قيد اللاعب في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

واصل نادي المقاولون العرب تدريباته مساء اليوم في معسكر الإسماعيلية استعدادًا لعودة مباريات الدوري.

موعد مباراة المقاولون العرب القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لخوض مباراة الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها في شهر فبراير القادم.