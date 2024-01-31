نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويتر مباشر HD..مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي رابط حصري دون تقطيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تويتر مباشر HD..مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي رابط حصري دون تقطيع..منافسة إنجليزية مرتقبة ومثيرة تقام مساءً اليوم بين Liverpool VS Chelsea، مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي.

يواجه فريق ليفربول اليوم نظيره تشيلسي، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024، ويستضيف اللقاء ملعب أنفيلد معقل الريدز.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي



يقام مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي مساءً اليوم الأربعاء الموافق 31 من شهر يناير الجاري، في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشر والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشر والربع صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

من هو معلق مباراة تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي؟

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس عن تعين المعلق التونسي الشهير حفيظ دراجي، لتولي مهام التعليق على مباراة تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي



تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي :

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فيرجيل فان دايك، آندي روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبرخ، كورتيس جونز.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، داروين نونيز، لويس دياز.



تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي:

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

خط الدفاع: أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - بينوا بادياشيلي - بن تشيلويل.

خط الوسط: مويسيس كاسيدو - إنزو فيرنانديز - كونور كالاجر.

خط الهجوم: كول بالمر - نوني مادويكي - رحيم سترلينج.

ترتيب فريق ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي:

يحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، حصدهما من 21 مباراة، حقق الريدز الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، ونال العزيمة في مباراة واحدة فقط، وسجل لاعبوه 47 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.

بينما يحتل فريق تشيلسي المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 31 نقطة، حصدهما من 21 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، ونال الهزيمة في 8 مباريات.



ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي؟

تستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية قائمة بالترددات لـ القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي.

1.قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e

2.قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e



3.قناة Armenia Region

التردد: 11109 عمودي

معدل الترميز: 3407

القمر: Eutelsat 36°E



4.قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

5.قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1



6.قناة IRIB Tv3

التردد: 11900 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E



تاريخ مواجهات ليفربول وتشيلسي في جميع المسابقات



التقى فريق ليفربول مع تشيلسي 155 مباراة في جميع المسابقات، حقق فريق ليفربول الفوز في 69 مباراة، بينما فاز فريق تشيلسي في 48 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 38 مباراة، سجل لاعبي فريق ليفربول 244 هدفًا، بينما سجل لاعبي فريق تشيلسي 212 هدفًا.