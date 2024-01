نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة "Liverpool VS Chelsea”..شاهد مجانا دون اشتراك بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي | الدوري الإنجليزي 2024 في المقال التالي

تشهد المباراة المرتقبة بين ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024 إثارة فائقة، حيث يلتقي الفريق الريدز المتصدر بقوة بنظيره اللندني في معقله بملعب أنفيلد، يعد هذا اللقاء فرصة حاسمة للفريقين لتحقيق نتائج إيجابية وتعزيز موقعهما في سلم ترتيب الدوري.

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2024

ليفربول يقفز إلى الملعب وهو في صدارة الترتيب برصيد 48 نقطة، مع أداء متميز حقق في 21 مباراة، مما يجعله يسعى لاستمرار انتصاراته والابتعاد أكثر في المقدمة، من جهة أخرى، يسعى تشيلسي لتحسين وضعه في المركز التاسع برصيد 31 نقطة، والفوز في هذه المواجهة يعزز آماله في المنافسة على المراكز الأعلى.

يقام مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي مساءً اليوم الأربعاء الموافق 31 من شهر يناير الجاري، في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشر والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشر والربع صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فيرجيل فان دايك، آندي روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبرخ، كورتيس جونز.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي:

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

خط الدفاع: أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - بينوا بادياشيلي - بن تشيلويل.

خط الوسط: مويسيس كاسيدو - إنزو فيرنانديز - كونور كالاجر.

خط الهجوم: كول بالمر - نوني مادويكي - رحيم سترلينج.

ترتيب فريق ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي:

يحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، حصدهما من 21 مباراة، حقق الريدز الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، ونال العزيمة في مباراة واحدة فقط، وسجل لاعبوه 47 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.

بينما يحتل فريق تشيلسي المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 31 نقطة، حصدهما من 21 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، ونال الهزيمة في 8 مباريات.