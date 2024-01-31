نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف فيتور روكي.. برشلونة يفوز أمام أوساسونا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الفوز بهدف نظيف على نظيره فريق أوساسونا في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد مونتجويك في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني.

الشوط الأول

وبدأت أحداث مباراة برشلونة وأوساسونا برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولاتهم لتسجيل هدف ولكن تصدى لها دفاع وحراس الفريقان وانتهى الشوط الأول 0/0.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني من مباراة برشلونة وأوساسونا وتعددت محاولات برشلونة لتسجيل هدف الفوز وسجله فيتور روكي في الدقيقة 63 بتمريرة رائعة لجواو كانسيلو واحرز ليفاندوفسكي هدف في الدقيقة 80 ولكن الغى للتسلل وانتهت المباراة 1/0.

ترتيب برشلونة وأوساسونا

ويحتل البارسا المركز الرابع بجدول ترتيب الليجا برصيد 47 نقطة بعد تحقيق 14 فوز و5 تعادلات وخسر 3 بينما يأتي أوساسونا في المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة حيث فاز خلال 7 مباريات وتعادل بخمسة وهزم بعشرة.