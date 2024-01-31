نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مواجهات ربع نهائي كأس آسيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت اليوم الأربعاء مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس آسيا 2023، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، وذلك عقب تأهل 8 منتخبات إلى الدور ربع النهائي.

وتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا كلا من طاجيكستان، الأردن، أستراليا، كوريا الجنوبية، إيران، اليابان، قطر، أوزبكستان.

موعد مباريات الدور ربع النهائي لكأس آسيا 2023

يواجه منتخب طاجيكستان نظيره الأردن، يوم الجمعة القادمة الموافق 2 فبراير، في تمام الساعة 3:30 مساء.

كما سيواجه منتخب أستراليا نظيره كوريا الجنوبية، يوم الجمعة القادمة الموافق 2 فبراير، في تمام الساعة 5:30 مساء.

وسيواجه منتخب إيران نظيره اليابان، يوم السبت القادم الموافق 3 فبراير، في تمام الساعة 3:30 مساء.

ويواجه منتخب قطر نظيره أوزبكستان، يوم السبت القادم الموافق 3 فبراير، في تمام الساعة 5:30 مساء.

وتٌذاع جميع مباريات كأس آسيا عبر شاشة قنوات Bein Asian Cup، حيث أنها تعد الناقل الحصري للبطولة الآسيوية.