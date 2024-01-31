نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. محمد صلاح يثير الجدل بموقف جديد بعد خروج مصر من كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في موقف مثير له، عقب خروج منتخب مصر من بطولة كأس أمم إفريقيا من دور الستة عشر.

وودع المنتخب الوطني، منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا من دور الستة عشر؛ عقب الهزيمة أمام نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية؛ بركلات الترجيح بنتيجة 7-8، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وغادر محمد صلاح معسكر منتخب مصر، بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية،في مباراة غانا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا، ليعود مرة أخرى إلى فريقه ليفربول، من أجل تلقي العلاج.

محمد صلاح يظهر من جديد عقب خروج مصر من كأس أمم إفريقيا

وظهر محمد صلاح؛ عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، وهو يستأنف برنامجه التأهيلي، حيث قام بالجري حول الملعب، وبعد ذلك انتقل إلى صالة الجيمانزيوم، من أجل خوض تدريبات تأهيلية، للتعافي من الإصابة.