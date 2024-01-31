مباشر تويتر دون تقطيع (3-0) الشوط الثاني.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - مباشر تويتر دون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

جولة إنجليزية بين فريقي Manchester City Vs Burnley اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي، مباشر تويتر دون تقطيع (2-0).. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي، نجح فريق مانشستر سيتي من تقديم هدف التقدم مبكرًا في الشوط الثاني، وتمكن السيتي من تسجيل هدف آخر في 6 دقائق فقط، انهى مانشستر الشوط الأول بالتقدم بهدفين نظيفين، وسجل رودي هدف السيتي في شباك بيرنلي، في ليلة مليئة بالتحديات والتوقعات، تتقاطع طرق فريقي مانشستر سيتي وبيرنلي في ملعب "الاتحاد"، يشعلون فيه شرارة المنافسة في إطار الدوري الإنجليزي.

يأتي مانشستر سيتي بأداء قوي وطموح لمواصلة تصدره للجدول، بينما يسعى بيرنلي لتحقيق المفاجأة وكتابة فصل جديد في مساره. هذه المواجهة تعد مسرحًا لصراع مثير وتحدي متبادل، حيث يلتقي الطموح والإصرار لتحقيق الانتصار وسط تشويق يعلو المشهد الكروي.

مباشر تويتر دون تقطيع (3-0).. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

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مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الانجليزي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره بيرنلي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي ملعب "الاتحاد" مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات من الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة على الرغم مباراة مؤجلة، بفارق 3 نقاط عن الوصيف آرسنال، فيما يحتل فريق بيرنلي في المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء باحثا عن الفوز واقتناص الثلاث نقاط لمواصلة الانتصارات بعد تحقيقه 3 انتصارات متتالية على إيفرتون، وشيفيلد يونايتد ونيوكاسل يونايتد، من أجل المضي قدما نحو صدارة البريميرليج حيث يبتعد بفارق 5 نقاط عن المتصدر ليفربول الذي لديه مواجهة قوية ضد تشيلسي.

في الناحية الأخرى، يأمل بيرنلي في تحقيق نتيجة إيجابية في محاولة للبقاء في البريميرليج.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في التاسعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والحادية والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، والثامنة والنصف بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ناثان آكي، روبن دياز، مانويل أكانجي، كايل والكر.

خط الوسط: رودري، ماثيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، جوليان ألفاريز، دوكو

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

وتذاع أحداث مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة beIN Sports 2.

بطاقة تعريف مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

1. الوضع الحالي: مانشستر سيتي يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي، حيث يسعى لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في المنافسة على الصدارة، بينما يجد بيرنلي نفسه في منطقة الهبوط ويحتاج لنتيجة إيجابية.

2.تألق مانشستر سيتي: يدخل مانشستر سيتي المباراة بعد فترة رائعة من الأداء، حيث حقق ثلاث انتصارات متتالية، ويسعى لاستمرار هذا النجاح.

3. رغبة بيرنلي في المفاجأة: بيرنلي، على الجانب الآخر، يطمح في خطف النقاط الثلاث وإحداث مفاجأة إيجابية تعزز فرصه في البقاء في الدوري.

4. المنافسة على الصدارة: لا يخفى أهمية النقاط في هذه المرحلة من الدوري، حيث تكون المباريات المباشرة فرصة حاسمة للفرق المتنافسة على المراكز الأعلى.

5. التشكيل المتوقع: يتوقع أن يعتمد مدرب مانشستر سيتي على تشكيل قوي يضم نجوم الفريق، بينما يبذل بيرنلي قصارى جهده في تقديم أداء متميز.

6. التوقيت والبث: تنطلق المباراة في تمام التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، وستكون متاحة للمشاهدة عبر قنوات beIN Sports 2.

تترقب الجماهير بفارغ الصبر هذا الصراع الكروي الحماسي الذي سيحمل معه تأثيرًا كبيرًا على مسارات الفرق في الدوري الإنجليزي.