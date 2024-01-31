نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جارية الآن مباشر Manchester City دون تقطيع (3-0) الشوط الثاني.. بث مباشر مشاهدة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباشر Manchester City دون تقطيع.. بث مباشر مشاهدة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

جولة إنجليزية بين فريقي Manchester City Vs Burnley اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي، مباشر Manchester City دون تقطيع (3-0) الشوط الثاني.. بث مباشر مشاهدة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي، استطاع فريق مانشستر سيتي تسجيل هدفين في بداية أحداث الشوط الأول في 6 دقائق، وسجل رودي الهدف الثالث في أحداث الشوط الثاني من المباراة، في ليلة ممتلئة بالترقب والإثارة، يندلع صراع كروي مثير على أرضية ملعب "الاتحاد" بين فريقي مانشستر سيتي وبيرنلي في إطار منافسات الدوري الإنجليزي.

يأتي مانشستر سيتي، الطامح لتعزيز موقعه في صدارة الترتيب، بفعالياته الهجومية المتقدمة وتألق لاعبيه البارعين، بينما يعتزم بيرنلي الوقوف بوجه التحدي وخوض المواجهة بروح القتال لتحقيق النقاط الثلاث، هذا الصراع الملتهب يعد استحقاقًا رياضيًا يلتقي فيه الطموح بالإصرار، وتتجلى معاني الشغف والتنافس في كل لحظة من أحداث هذه المواجهة الرياضية الرائعة.

مباشر Manchester City دون تقطيع (3-0).. بث مباشر مشاهدة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

ويرصد لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية على موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها، في ذلك الإطار ترصد كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الانجليزي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره بيرنلي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي ملعب "الاتحاد" مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات من الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة على الرغم مباراة مؤجلة، بفارق 3 نقاط عن الوصيف آرسنال، فيما يحتل فريق بيرنلي في المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء باحثا عن الفوز واقتناص الثلاث نقاط لمواصلة الانتصارات بعد تحقيقه 3 انتصارات متتالية على إيفرتون، وشيفيلد يونايتد ونيوكاسل يونايتد، من أجل المضي قدما نحو صدارة البريميرليج حيث يبتعد بفارق 5 نقاط عن المتصدر ليفربول الذي لديه مواجهة قوية ضد تشيلسي.

في الناحية الأخرى، يأمل بيرنلي في تحقيق نتيجة إيجابية في محاولة للبقاء في البريميرليج.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في التاسعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والحادية والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، والثامنة والنصف بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

وتذاع أحداث مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة beIN Sports 2.

تشكيل مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ناثان آكي، روبن دياز، مانويل أكانجي، كايل والكر.

خط الوسط: رودري، ماثيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، جوليان ألفاريز، دوكو

بطاقة تعريف مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

1. الوضع الحالي: مانشستر سيتي يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي، حيث يسعى لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في المنافسة على الصدارة، بينما يجد بيرنلي نفسه في منطقة الهبوط ويحتاج لنتيجة إيجابية.

2.تألق مانشستر سيتي: يدخل مانشستر سيتي المباراة بعد فترة رائعة من الأداء، حيث حقق ثلاث انتصارات متتالية، ويسعى لاستمرار هذا النجاح.

3. رغبة بيرنلي في المفاجأة: بيرنلي، على الجانب الآخر، يطمح في خطف النقاط الثلاث وإحداث مفاجأة إيجابية تعزز فرصه في البقاء في الدوري.

4. المنافسة على الصدارة: لا يخفى أهمية النقاط في هذه المرحلة من الدوري، حيث تكون المباريات المباشرة فرصة حاسمة للفرق المتنافسة على المراكز الأعلى.

5. التشكيل المتوقع: يتوقع أن يعتمد مدرب مانشستر سيتي على تشكيل قوي يضم نجوم الفريق، بينما يبذل بيرنلي قصارى جهده في تقديم أداء متميز.

6. التوقيت والبث: تنطلق المباراة في تمام التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، وستكون متاحة للمشاهدة عبر قنوات beIN Sports 2.

تترقب الجماهير بفارغ الصبر هذا الصراع الكروي الحماسي الذي سيحمل معه تأثيرًا كبيرًا على مسارات الفرق في الدوري الإنجليزي.