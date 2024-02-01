نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متفوقا على روني.. دي بروين يبصم على رقم تاريخي مع مانشستر سيتي في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح النجم البلجيكي الدولي كيفين دي بروين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في تحقيق رقم قياسي مميز له في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويخوض فريق مانشستر سيتي في الوقت الحالي، مواجهة قوية مع نظيره فريق بيرنلي، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره بيرنلي بثلاثية نظيفة حتى الآن، وساهم دي بروين في الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة إلى زميله رودريجو هيرنانديز.

دي بروين يحقق رقم مميز له مع مانشستر سيتي

وبات كيفين دي بروين، ثالث أكثر لاعب صنع أهداف في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، متخطيًا روني.

وجاءت قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي كالتالي: