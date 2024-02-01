نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري وبيراميدز في ربع نهائي كأس الرابطة والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق بيراميدز غدا الخميس بالدور الربع النهائي لبطولة كأس الرابطة للأندية.
موعد مباراة المصري وبيراميدز
يواجه الفريق البورسعيدي نظيره بيراميدز في السابعة والنصف مساء غدا الخميس بملعب الجيش ببرج العرب بالدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة.
القناة الناقلة لمباراة المصري وبيراميدز
وتذاع مباراة المصري وبيراميدز عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة.
ترتيب المصري بجدول المجموعة الرابعة
تأهل فريق المصري لدور ربع النهائي بكأس الرابطة بعد تصدره قمة المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني ، وصافة المجموعة الثانية برصيد ٥ نقاط