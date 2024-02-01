ناد مفاجأة في البريميرليج.. ديلي ميل تكشف وجهة جوزيه مورينيو المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحيفه عن رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو في العودة من جديد لتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، تحت قيادة الإدارة جيم راتكليف.

ديلي ميل تكشف وجهة جوزيه مورينيو المقبلة

وصرحت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية إن جوزية مورينيو يرغب في إنهاء عمله الغير مكتمل بعدما رحل من أولد ترافورد في ديسمبر 2018، كما أكدت حماسه للعمل تحت الإدارة الرياضية الجديدة للشياطين الحمر مع السير جيم راتكليف.

ويريد المدرب البرتغالي العودة لقيادة تدريب مانشستر يونايتد وهو حاليا في المركز التاسع برصيد 32 نقطة من 21 مباراة.

وارتبط اسم مورينيو خلال الأيام الماضية لتدريب كلا من الشباب السعودي ونابولي الإيطالي، حيث أنه قد تولى من قبل تدريب يونايتد عقب رحيل لويس فان جال في عام 2016، وحقق معه 3 ألقاب.