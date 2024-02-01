نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد شهر يناير.. أحداث تاريخية وبطولات على صفيح ساخن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساعات أخيرة وينتهي شهر يناير لعام 2024، والذي شهد أحداث تاريخية وتغيرات حاسمة على مستوى الأندية، وأيضا المنتخبات التي تألقت في بطولتي كأس أمم اسيا وإفريقيا.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي أبرز حصاد البطولات طوال الشهر والذي جاء كالاتي:

أمم إفريقيا

ضمنت منتخبات تأهل تاريخي مثل منتخب موريتانيا وعودة للمشاركة مثل منتخب زامبيا، كما بات دور الثمانية من المسابقة بلا منتخبات عربية.

أمم اسيا

ضمن منتخب فلسطين وسوريا تجاوز دور الستة عشر، وعلى الرغم من الإقصاء في هذا الدور، تلقوا الإشادة والاعجاب.

وودع منتخب السعودية البطولة كأحد المنتخبات المتوجة بالبطولة من دور الستة عشر على يد كوريا الجنوبية.

النادي الأهلي

أبرز أحداث النادي الاهلي فسخ التعاقد مع صفقته التاريخية صلاح محسن والذي انضم بالمصادفة شهر يناير عام 2018.

وكما تعاقد الأهلي مع الفلسطيني وسام ابو علي كأحد الصفقات المثيرة.

نادي الزمالك

استطاع نادي الزمالك فك القيد عن تسجيل اللاعبين في واحدة من التجاهل التاريخية لمجلس إدارة حسين لبيب، كما تعاقد مع 11 صفقة في ميركاتو مثير.

نادي الإسماعيلي

استطاع نادي الإسماعيلي فك القيد عن صفوفه والتعاقد مع أولى الصفقات وهو لاعب الزمالك السابق.

وأخيرا ينتظر مع بداية فبراير بطل مسابقتي امم افريقيا ونظيرتها الاسيوية، واخيرا عودة الدوري المصري.