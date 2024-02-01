أحمد جودة - القاهرة - رسميا .. عبدالله الزيات مديرًا فنيًا لكرة القدم النسائية بنادي الثقبة السعودي

قرر مجلس إدارة نادي الثقبة السعودي تعيين المصري عبدالله الزيات لاعب ومدرب الأهلي المصري السابق والمدرب الحالي للفئات السنية بنادي الثقبة، مديرًا فنيًا للفريق الاؤل لكرة القدم النسائية بالنادي بجانب تدريبه لفريق شباب النادي تحت 20سنة،

يأتي ذلك إستمرارًا لإستراتيجية إدارة نادي "الثقبة" في الاستعانة بأفضل العناصر التدريبية من داخل وخارج المملكة؛ لتطوير مستوى اللاعبات، كما يأتي ذلك استكمالًا لدور النادي في دعم تطوير كرة القدم النسائية بالمملكة العربية السعودية .

وقاد الزيات مران الفريق الاؤل لكرة القدم للسيدات بالثقبة بداية الأسبوع الماضي،

ويطمح "الثقبة " في تكوين فريق قادر علي تحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

وأكد خالد الصياح، المدير التنفيذي للنادي، إن النادي قرر تعيين الزيات لقيادة فريق كرة القدم النسائية بجانب فريق شباب النادي، لامتلاكه خبرات تدريبية ونجاحات مع الفرق التي قادها مما يتماشى مع رؤيتنا في تكوين فريق لكرة القدم النسائية قادر علي المنافسة خلال الفترة المقبلة من خلال تطوير مستوى اللاعبات على المستويين الفني والبدني بشكل يؤهلهن للتتويج بالألقاب.

من جانبه وعد الزيات ببذل الجهد والعطاء وتقديم كافة الإمكانيات والخطط والبرامج لعمل نقلة نوعية وملموسة في النادي، واعدًا بإسعاد كافة الجماهير "الثقباوية" التي تعول عليه الكثير،